В Тульской области уничтожили три БПЛА

Три беспилотника ВСУ ликвидировали над Тульской областью. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Ночью в небе над... областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника», - написал губернатор.

Повреждений зданий или инфраструктуры не зарегистрировано. Никто не пострадал.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание в 20-этажном многоквартирном доме.

