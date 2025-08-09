В Тульской области уничтожили три БПЛА
9 августа 202504:24
Три беспилотника ВСУ ликвидировали над Тульской областью. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Ночью в небе над... областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника», - написал губернатор.
Повреждений зданий или инфраструктуры не зарегистрировано. Никто не пострадал.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание в 20-этажном многоквартирном доме.
