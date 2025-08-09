СМИ: США рассматривали возможность высылки Овечкина
Власти США в 2024 году рассматривали возможность выдворения российских хоккеистов, в том числе нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, высылку спортсменов прорабатывал экс-советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако он отказался от этой идеи.
В материале отмечается, что перед обменом заключенными с Россией в августе 2024 году Вашингтон рассматривал различные варианты обмена и способы давления на Москву в этом вопросе.
Между тем Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ по заработанным за время карьеры деньгам.
