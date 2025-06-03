Депутат Чепа: Россия даст ответ на атаки ВСУ

Россия даст «неумолимый и несимметричный» ответ на атаки Киева по гражданским объектам в РФ, сообщил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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По его словам, Украина пожалеет о своих действиях. «Мы оставляем за собой право ответного удара. Они террористы (...) И они пожалеют», — указал парламентарий.

Ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов Артем Тимофеев с женой сбежал из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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