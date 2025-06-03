Депутат Чепа: Россия даст ответ на атаки ВСУ
3 июня 202500:18
Россия даст «неумолимый и несимметричный» ответ на атаки Киева по гражданским объектам в РФ, сообщил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, Украина пожалеет о своих действиях. «Мы оставляем за собой право ответного удара. Они террористы (...) И они пожалеют», — указал парламентарий.
Ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов Артем Тимофеев с женой сбежал из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru