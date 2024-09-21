Депутат Чепа допустил начало переговоров с Украиной весной 2025 года
Конфликт на Украине вряд ли завершится до конца текущего года, однако есть шанс, что мирное урегулирование ситуации начнется весной 2025-го, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».
По словам парламентария, у сторон конфликта всегда была возможность завершить его. Однако этому мешали страны Запада, стремившиеся затянуть противостояние. Их позиции вряд ли изменятся до конца года, и начало процесса урегулирования в этот срок «маловероятно». При этом Чепа считает, что «есть шанс» на старт мирных переговоров весной.
«Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею ввиду Курск и другие подобные события», — уточнил депутат.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия не будет вести переговоров с Украиной, пока не выбьет ВСУ из Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru