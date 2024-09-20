Экс-сотрудник Госдепа Волкер: Сроки завершения СВО зависят от России

Сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от России, считает бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом пишет Politico.

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По мнению Волкера, СВО закончится, когда РФ решит «остановиться».

«Прямо сейчас у [президента России Владимира] Путина нет причин прекращать конфликт», — заявил экс-представитель Госдепа.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что СВО завершится, когда РФ посчитает это «приемлемым и выгодным», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияГосдеп США

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