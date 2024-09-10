Шойгу: Переговоров с Киевом не будет, пока не выкинем террористов из Курской области

Россия не будет вести переговоров с Киевом, пока не выбьет из Курской области украинских террористов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем. До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы... никаких переговоров с ними вести не будем», — отметил секретарь Совбеза в интервью каналу «Россия 24».

Шойгу назвал «верхним уровнем терроризма» стремление украинских сил осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной электростанции, но, «к счастью», противник не смог взять АЭС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас Россия не видит предпосылок для мирных переговоров с Украиной, пишет Ura.ru.

