«Деньги из России»: Республиканцы требуют импичмент для Байдена из-за коррупции

«Рейтинг Байдена и так ниже плинтуса – порядка 30-40%, от него уже устали и я думаю, что изначально он был президентом одного срока. «Сокращение помощи Украине будет в любом случае, однако здесь главное не страх Третьей мировой войны, а ее стоимость. Но они не откажутся от поддержки Украины, потому что они с ней работали с середины 1990-х, они вкладывали в нее столько сил, времени и денег, это стратегический актив. Республиканская партия разношерстная, там есть и сторонники улучшения отношений с Россией, - Трамп и Рэнд Пол, а есть те, кто выступает чуть ли не за отправку американских военных на Украину и нанесение превентивных ядерных ударов по России», - предупреждал он.

Судьба экс-президента США Дональда Трампа также вызывает обеспокоенность американских СМИ.

Накануне экс-глава белого дома Дональд Трамп был взят под арест и зарегистрирован в судебных списках в тюрьме города Атланта. После этого он внес залог и вышел на свободу. В тюрьме бывший президент находился около 20 минут. Шериф Патрик Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о подрывной деятельности на выборах пройдут ту же процедуру. Большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу обвинения во вмешательстве в выборы в 2020 году.

Администрация президента США Джо Байдена хочет избавиться от экс-президента Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу, заявил в связи с этим ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

«Со стороны демократов постоянно были попытки импичмента Трампу, но все эти попытки провалились. Но тогда же даже демократы не верили в возможную победу Байдена. Единственное, что поменяло ситуацию в корне – это экономические последствия коронавируса. Именно из-за этого проиграл Трамп, а Байден этой ситуацией воспользовался», - отметил он.