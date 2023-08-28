«Деньги из России»: Республиканцы требуют импичмент для Байдена из-за коррупции
Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что необходимая информация собрана, процедуру можно начать в сентябре. Параллельно со скандалами и арестами разбирается и Дональд Трамп.
Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы собрали информацию, которая позволяет ставить вопрос об импичменте президента США Джо Байдена.
Член палаты представителей США, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман сообщил, что начать процедуру импичмента следует уже в сентябре. При этом, по данным американских СМИ, некоторые республиканцы «пока колеблются», рассуждая о таком варианте развития событий.
«Я думаю, что прежде чем мы начнем расследование в рамках процедуры импичмента, должна быть прямая связь между президентом и какими-либо уликами», - сообщил член нижней палаты Конгресса Дон Бэкон.
11 августа член Палаты представителей США от Республиканской партии Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену. Парламентарий обвинил главу Белого дома в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве. Стюби считает, что Байден участвовал в бизнесе членов своей семьи и получал деньги из-за рубежа.
Предполагаемая причастность действующего президента США и его семьи к коррупции – это основное обвинение со стороны республиканцев. Сообщается также, что семья Джо Байдена во время его работы на посту вице-президента США получила миллионы долларов финансирования от олигархов из России, Украины и Казахстана. В документах говорится, что президент США пользовался своим положением в качестве «бренда» и направлял сигналы о своей способности решить проблемы олигархов.
После победы Республиканской партии на выборах в Конгресс член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с НСН говорил, что попытка импичмента Байдену рано или поздно произойдет. При этом он отметил, что Россия в любом случае сейчас не рассчитывает на улучшение отношений с США.
«Политика по отношению к России в значительной степени не изменится, хотя какие-то элементы претерпят изменение в лучшую сторону. Например, снижение напряженности, которая организована нынешней властью США на европейском континенте. Снизится их оголтелое желание одержать победу на Украине руками украинских солдат. Возможно, они будут более сдержанно относиться к поставкам вооружения, понимая, что эскалация может привести к втягиванию США в конфликт. Но палата представителей не определяет в полной мере политику США, главное действующее лицо – Байден, который остается президентом еще два года. Он будет вести линию на всяческую поддержку Украины. При этом уверен, что будет попытка импичмента Байдену», - объяснил Цеков.
В ноябре американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также говорил НСН, что Джо Байдену может быть объявлен импичмент, но это никак не отразится на украинском вопросе.
«Рейтинг Байдена и так ниже плинтуса – порядка 30-40%, от него уже устали и я думаю, что изначально он был президентом одного срока. «Сокращение помощи Украине будет в любом случае, однако здесь главное не страх Третьей мировой войны, а ее стоимость. Но они не откажутся от поддержки Украины, потому что они с ней работали с середины 1990-х, они вкладывали в нее столько сил, времени и денег, это стратегический актив. Республиканская партия разношерстная, там есть и сторонники улучшения отношений с Россией, - Трамп и Рэнд Пол, а есть те, кто выступает чуть ли не за отправку американских военных на Украину и нанесение превентивных ядерных ударов по России», - предупреждал он.
Судьба экс-президента США Дональда Трампа также вызывает обеспокоенность американских СМИ.
Накануне экс-глава белого дома Дональд Трамп был взят под арест и зарегистрирован в судебных списках в тюрьме города Атланта. После этого он внес залог и вышел на свободу. В тюрьме бывший президент находился около 20 минут. Шериф Патрик Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о подрывной деятельности на выборах пройдут ту же процедуру. Большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу обвинения во вмешательстве в выборы в 2020 году.
Администрация президента США Джо Байдена хочет избавиться от экс-президента Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу, заявил в связи с этим ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
«Со стороны демократов постоянно были попытки импичмента Трампу, но все эти попытки провалились. Но тогда же даже демократы не верили в возможную победу Байдена. Единственное, что поменяло ситуацию в корне – это экономические последствия коронавируса. Именно из-за этого проиграл Трамп, а Байден этой ситуацией воспользовался», - отметил он.
По его словам, у Трампа есть все шансы вернуть пост президента США, если ему удастся обойти помехи традиционного истеблишмента.
«Он выглядит огурчиком на фоне Байдена. У Трампа есть все шансы побороться за этот пост, ему симпатизирует Илон Маск. А поддержка со стороны Илона Маска – это и деньги, и узнаваемость. Мало кто по популярности, по харизме может сравниться с Трампом. Сами демократы опасаются, что именно в связке с Трампом могут потерпеть крах, поэтому они будут пытаться нахваливать кого угодно, только не Трампа. На стороне Трампа также обычный рабочий класс», - отметил собеседник НСН.
С другой стороны, традиционный американский истеблишмент отвергает Трампа, считая его лозунги по борьбе с бюрократией опасными, подчеркнул Блохин.
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