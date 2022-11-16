«Выглядит как огурчик!»: Вернуть кресло президента США Трампу поможет Илон Маск

У Трампа есть все шансы вернуть пост президента США, если ему удастся обойти помехи традиционного истеблишмента, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом политик заявил в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

«Все ждали этого заявления, все понимали, что скажет Трамп. Он выглядит огурчиком на фоне Байдена. Все еще неоднократно может поменяться, к началу выборов множество кандидатов обычно появляется. Когда Трамп баллотировался, в его победу никто не верил. Все зависит от момента истины», - заметил Блохин.