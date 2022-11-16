«Выглядит как огурчик!»: Вернуть кресло президента США Трампу поможет Илон Маск

Бывшему президенту США симпатизирует миллиардер Илон Маск и рабочий класс, а традиционный истеблишмент считает политика чужим, рассказал НСН американист Константин Блохин.

У Трампа есть все шансы вернуть пост президента США, если ему удастся обойти помехи традиционного истеблишмента, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом политик заявил в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

«Все ждали этого заявления, все понимали, что скажет Трамп. Он выглядит огурчиком на фоне Байдена. Все еще неоднократно может поменяться, к началу выборов множество кандидатов обычно появляется. Когда Трамп баллотировался, в его победу никто не верил. Все зависит от момента истины», - заметил Блохин.

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По словам американиста, Трампу может помочь поддержка Илона Маска, а также рабочего класса.

«У Трампа есть все шансы побороться за этот пост, ему симпатизирует Илон Маск. А поддержка со стороны Илона Маска – это и деньги, и узнаваемость. Мало кто по популярности, по харизме может сравниться с Трампом. Сами демократы опасаются, что именно в связке с Трампом могут потерпеть крах, поэтому они будут пытаться нахваливать кого угодно, только не Трампа. На стороне Трампа также обычный рабочий класс», - отметил собеседник НСН.

С другой стороны, традиционный американский истеблишмент отвергает Трампа, считая его лозунги по борьбе с бюрократией опасными, подчеркнул Блохин.

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«Главное, что ему может помешать, тот факт, что традиционный американский истеблишмент его отвергает. Он его считает чужим. То, что он может предложить, это изменения в траектории внешней и внутренней американской политики. Ключевым фактором является его вызов бюрократии. Из-за этого элита и может ему помешать. Многое будет зависеть от ситуации в экономике на момент выборов. Для Трампа главный противник не Россия, а Китай, а во внутренней политике приоритетом является миграционная политика», - объяснил он.

При этом промежуточные выборы в конгресс 8 ноября преподнесли сюрприз партии Трампа. Несмотря на прогнозы о триумфальной победе Республиканской партии, демократы частично сохранили позиции. Ранее Константин Блохин отмечал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США может быть объявлен импичмент президенту Джо Байдену.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо БайденИлон МаскДональд Трамп
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