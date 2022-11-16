«Выглядит как огурчик!»: Вернуть кресло президента США Трампу поможет Илон Маск
Бывшему президенту США симпатизирует миллиардер Илон Маск и рабочий класс, а традиционный истеблишмент считает политика чужим, рассказал НСН американист Константин Блохин.
У Трампа есть все шансы вернуть пост президента США, если ему удастся обойти помехи традиционного истеблишмента, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
Накануне бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом политик заявил в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.
«Все ждали этого заявления, все понимали, что скажет Трамп. Он выглядит огурчиком на фоне Байдена. Все еще неоднократно может поменяться, к началу выборов множество кандидатов обычно появляется. Когда Трамп баллотировался, в его победу никто не верил. Все зависит от момента истины», - заметил Блохин.
По словам американиста, Трампу может помочь поддержка Илона Маска, а также рабочего класса.
«У Трампа есть все шансы побороться за этот пост, ему симпатизирует Илон Маск. А поддержка со стороны Илона Маска – это и деньги, и узнаваемость. Мало кто по популярности, по харизме может сравниться с Трампом. Сами демократы опасаются, что именно в связке с Трампом могут потерпеть крах, поэтому они будут пытаться нахваливать кого угодно, только не Трампа. На стороне Трампа также обычный рабочий класс», - отметил собеседник НСН.
С другой стороны, традиционный американский истеблишмент отвергает Трампа, считая его лозунги по борьбе с бюрократией опасными, подчеркнул Блохин.
«Главное, что ему может помешать, тот факт, что традиционный американский истеблишмент его отвергает. Он его считает чужим. То, что он может предложить, это изменения в траектории внешней и внутренней американской политики. Ключевым фактором является его вызов бюрократии. Из-за этого элита и может ему помешать. Многое будет зависеть от ситуации в экономике на момент выборов. Для Трампа главный противник не Россия, а Китай, а во внутренней политике приоритетом является миграционная политика», - объяснил он.
При этом промежуточные выборы в конгресс 8 ноября преподнесли сюрприз партии Трампа. Несмотря на прогнозы о триумфальной победе Республиканской партии, демократы частично сохранили позиции. Ранее Константин Блохин отмечал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США может быть объявлен импичмент президенту Джо Байдену.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Песков: Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Польше
- Песков заявил, что в Кремле удовлетворены итогами G20
- Estee Lauder приобретает бренд Tom Ford за $2,8 млрд
- Российская армия получила партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»
- МИД: НАТО на фоне инцидента в Польше может повысить активность на востоке
- Reuters: Байден считает падение ракет в Польше результатом работы украинского ПВО
- В ДНР и ЛНР создадут министерства внутренних дел
- Минобороны РФ заявило, что в Польше упали обломки украинской ракеты С-300
- МВД предотвратило нападения на школы в девяти субъектах России
- В США заявили о задержании судна, якобы перевозившего взрывчатку из Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru