Согласно документу, в июле 2024 года, после успешного наступления России, ВС РФ якобы начнут «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. Она будет включать кибератаки, а также «другие формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии, говорится в статье. Затем, пишет Bild, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Подчеркивается, что ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград.

Как сообщается, наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако вопрос о том, чем закончится эта гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.

УКРАИНА ПРОСИТ – ГЕРМАНИЯ ИЩЕТ

Тем временем украинские власти ищут дополнительное финансирование на фоне разногласий в конгрессе США о выделении средств Киеву. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок 15 января раскритиковал в интервью Deutschland Kurier политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишь смотрит, «где можно взять что-нибудь еще».

По словам Науйока, Вашингтон «отходит все больше и больше» в ситуации с Украиной, а Берлин «быстро подменяет» США.

«У нас они (деньги – ред. НСН) есть, не так ли? Нам же это так нужно?» – задался вопросом парламентарий.

Науйок назвал такую ситуацию абсурдом и заявил, что Германия в индексе развития стран мира опустилась с восьмого на 26-е место. По его словам, в какой-то момент Берлину самому будет необходима помощь. В случае с Украиной, указал он, «деньги просто выбрасываются».