«День Х»: Германия готовится к войне НАТО и России, Украина ищет оружие
Немецкие власти намерены продолжать выделять Украине миллиарды евро, опасаясь военного столкновения НАТО и России в случае поражения Киева. Между тем украинские власти ищут еще больше денег на военные нужды.
Германия готовится к войне между Североатлантическим альянсом и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года. Об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера.
«В "день Х" главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера», - говорится в публикации.
Издание отмечает, что эскалация якобы может начаться уже в феврале 2024 года с началом активного наступления Москвы на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). К июню того же года, указывается в статье, наступление Вооруженных сил РФ закончится отступлением украинской армии.
Согласно документу, в июле 2024 года, после успешного наступления России, ВС РФ якобы начнут «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. Она будет включать кибератаки, а также «другие формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии, говорится в статье. Затем, пишет Bild, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Подчеркивается, что ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград.
Как сообщается, наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако вопрос о том, чем закончится эта гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.
УКРАИНА ПРОСИТ – ГЕРМАНИЯ ИЩЕТ
Тем временем украинские власти ищут дополнительное финансирование на фоне разногласий в конгрессе США о выделении средств Киеву. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок 15 января раскритиковал в интервью Deutschland Kurier политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишь смотрит, «где можно взять что-нибудь еще».
По словам Науйока, Вашингтон «отходит все больше и больше» в ситуации с Украиной, а Берлин «быстро подменяет» США.
«У нас они (деньги – ред. НСН) есть, не так ли? Нам же это так нужно?» – задался вопросом парламентарий.
Науйок назвал такую ситуацию абсурдом и заявил, что Германия в индексе развития стран мира опустилась с восьмого на 26-е место. По его словам, в какой-то момент Берлину самому будет необходима помощь. В случае с Украиной, указал он, «деньги просто выбрасываются».
Так, в декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в сельском и лесном хозяйстве. После оглашения подобных планов фермеры начали акции протеста. В том же месяце канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что в бюджет страны на этот год заложено восемь миллиардов евро военной помощи Киеву, а также шесть миллиардов для украинских беженцев, которые находятся в Германии.
На этом фоне председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН отмечал, что немецкие власти пытаются любыми способами найти средства для помощи Украине, а бастующие фермеры вправе защищать свои права.
«Государство тратит слишком много денег на Украину и пытается сейчас найти средства любыми путями. Граждане Германии сегодня платят самые высокие налоги, более половины доходов уходит государству. Считаю неприемлемым ужесточение условий для сельского хозяйства или для малого бизнеса. Очень хорошо, что началась забастовка. Это единственный демократический способ протеста», - говорил Зингер.
ПОДГОТОВКА НАТО К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что запланированные учения Североатлантического альянса в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, являются частью приготовления к военному столкновению с Россией. Он отмечал, что учения предусматривают наступательные фазы, что является очередным шагом по дестабилизации обстановки на севере Европы.
В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен в конце декабря прошлого года заявил о необходимости готовиться к прямому военному столкновению с Россией.
«Нидерланды должны серьезно опасаться войны», - приводит слова Вийнена издание De Telegraaf.
Он подчеркнул, что армии королевства на этом фоне необходимо ежегодно набирать от двух до трех тысяч добровольцев.
При этом в декабре сенатор-демократ Шеррод Браун допустил, что НАТО «займется конфликтом на Украине», если ВСУ потерпят поражение. В интервью газете The Washington Post он заявлял, что без поддержки Вашингтона Киев может потерять территории, «и тогда этот конфликт превратится в проблему НАТО». По словам законодателя, среди стран альянса есть опасения, что после поражения Украины Россия якобы захочет распространить конфликт на другие страны бывшего СССР, что может привести к новой мировой войне с прямым участием войск США.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО. Однако, указывал он, если кто-то этого пожелает, то Москва будет готова, передает «Радиоточка НСН».
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