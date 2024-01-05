Германия отправила ВСУ десять бронемашин Marder и боеприпасы для танков Leopard

Правительство Германии поставило Украине десять боевых машин Marder и снаряды для танков Leopard 2. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минобороны ФРГ.

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В пакет помощи Киеву включили также около 10 тысяч зарядов калибра 115 мм, десятки грузовиков, мостоукладчик Biber, более 300 автоматов MK 556, тысячи комплектов зимней формы. Также Украина получит два танка для разминирования Wisent, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, в графе «Поставки прорабатываются/осуществляются» указаны четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и система SKYNEX. В числе предоставляемой Киеву техники и РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, пишет RT.

Общий объем помощи Берлина украинской стороне с февраля 2022 года превысил 25 млрд евро.

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Фото: telegram.org
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