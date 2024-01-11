СМИ: Финляндия получит от США оружие для усиления границы НАТО с Россией
Финляндия может получить от США новое вооружение для усиления границы НАТО с Россией, сообщает в статье американского портала RealClearDefense старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт.
По ее словам, Финляндия сегодня является самым востребованным кандидатом на получение нового снаряжения. США могут отправить истребители пятого поколения F-35A и тяжелую бронетехнику.
«Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россие», — также пишет Уайт.
Ранее начальник Генштаба Чехии Карела Ржехка подчеркнул, что избежать конфликта с Россией поможет лишь запугивание и призвал продолжать оказывать поддержку Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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