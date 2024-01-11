По ее словам, Финляндия сегодня является самым востребованным кандидатом на получение нового снаряжения. США могут отправить истребители пятого поколения F-35A и тяжелую бронетехнику.

«Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россие», — также пишет Уайт.

Ранее начальник Генштаба Чехии Карела Ржехка подчеркнул, что избежать конфликта с Россией поможет лишь запугивание и призвал продолжать оказывать поддержку Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

