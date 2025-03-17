Белый дом не стал комментировать вопрос о будущем Зеленского

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт отказалась комментировать ситуацию с украинским президентом Владимиром Зеленским до предстоящего разговора между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Левитт заявила, что не будет опережать обсуждение, которое состоится 18 марта, и пообещала предоставить информацию после телефонного разговора.

Белый дом пообещал раскрыть итоги разговора Трампа и Путина после его завершения

Трамп ранее сообщил, что планирует обсудить в ходе беседы с Путиным территориальные вопросы, связанные с Украиной, а также вопросы контроля над атомными электростанциями.

Это будет первый разговор между Трампом и Путиным после вступления Трампа в должность президента. В феврале главы государств уже обсуждали ситуацию на Украине и перспективы двусторонних отношений, договорившись о продолжении диалога и возможных встречах в будущем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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