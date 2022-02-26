Михаил Делягин: Национализация в РФ защитит россиян на Западе от грабежа
Национализация средств иностранных компаний и граждан в России остановит Запад от грабежа отечественного бизнеса и россиян за границей, считает Михаил Делягин.
Национализация активов иностранных компаний и граждан в России поможет не грабить россиян за границей. При этом РФ не опустит «железный занавес» - он уже существует благодаря Западу, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» написал, что на арест денег российских граждан и компаний за рубежом необходимо дать симметричный ответ.
По его словам, Россия может, в свою очередь, арестовать средства иностранцев и иностранных компаний в РФ «по страновому принципу», либо национализировать имущества лиц, «имеющих регистрацию в недружественных юрисдикциях, типа США, государств ЕС».
«Это (национализация средств иностранных компаний и граждан – прим. НСН) повышает шансы, что российский бизнес, российских физических лиц не будут грабить на Западе. Напомню, что последние два года никто не мог выехать от того, что ввели коронавирусные ограничения. Это вам не «железный занавес»? Нет? Явление уже имеет место быть без всякой привязки к этим событиям. Верить в коронавирус может господин Гинцбург, но не нормальные люди. Железный занавес опущен Западом. И достаточно давно», - заявил парламентарий.
США ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ из-за российской военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США. Евросоюз ввел санкции против 98 граждан РФ, в том числе президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, из-за военной операции России на Украине. Также рестрикции касаются банковского сектора, авиационной и космической отраслей, военно-промышленного комплекса.
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