Михаил Делягин: Национализация в РФ защитит россиян на Западе от грабежа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» написал, что на арест денег российских граждан и компаний за рубежом необходимо дать симметричный ответ.

По его словам, Россия может, в свою очередь, арестовать средства иностранцев и иностранных компаний в РФ «по страновому принципу», либо национализировать имущества лиц, «имеющих регистрацию в недружественных юрисдикциях, типа США, государств ЕС».