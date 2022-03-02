Делегация Украины выехала на переговоры с РФ в Беловежской пуще

Украинская делегация выехала на переговоры с РФ, которые должны состоятся в Беловежской пуще. Об этом сообщили в офисе Зеленского, передает «Интерфакс».



Первые переговоры прошли 28 февраля. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоля по их итогам заявил, что были намечены ряд тем с определенными решениями.





