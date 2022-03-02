В Минобороны РФ подтвердили гибель 498 российских военных в ходе спецоперации
В Минобороны РФ обнародовали данные о потерях российской и украинской армий с начала спецоперации в этой стране.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, ранения получили «1597 наших товарищей».
«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными», - добавил представитель Минобороны.
Конашенков также сообщил, что «только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека».
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции в НСН допустил возможность ввода западных войск на территорию Украины в случае, если спецоперация затянется больше, чем на три недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Кинокритик посоветовал смотреть сейчас французские комедии
- Во Франции задержали 14 бойцов иностранного легиона, направлявшихся к Украине
- В Минобороны РФ подтвердили гибель 498 российских военных в ходе спецоперации
- Роскомнадзор опроверг блокировку YouTube
- Псаки: В Вашингтоне просчитывают последствия новых антироссийских санкций
- Медиасервис Megogo остановил работу в России
- В России заблокировали доступ к сайту The Village
- Украинец Ракицкий ушел из «Зенита»
- Банковские карты России и Белоруссии перестали работать на Украине
- Болгария высылает двух дипломатов РФ по обвинению в шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru