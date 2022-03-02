В Минобороны РФ подтвердили гибель 498 российских военных в ходе спецоперации

В Минобороны РФ обнародовали данные о потерях российской и украинской армий с начала спецоперации в этой стране.

«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ранения получили «1597 наших товарищей».

«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными», - добавил представитель Минобороны.

Конашенков также сообщил, что «только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека».

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции в НСН допустил возможность ввода западных войск на территорию Украины в случае, если спецоперация затянется больше, чем на три недели.

