Делегация РФ покинула встречу министров торговли АТЭС во время выступления США - Минэкономразвития

Участники российской делегации покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, когда выступал представитель Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития РФ.

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Ведомство опубликовало фото с пустым креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова, когда шел доклад США.

«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», - сообщает ТАСС со ссылкой на участника форума.

Представитель РФ рассказал, что делегация вернулась в зал после того, как начали выступать другие участники встречи.

Ранее сообщалось, что представители пяти стран, включая Японию и США, покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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