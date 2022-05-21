Делегация РФ покинула встречу министров торговли АТЭС во время выступления США - Минэкономразвития

Ведомство опубликовало фото с пустым креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова, когда шел доклад США.

«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», - сообщает ТАСС со ссылкой на участника форума.

Представитель РФ рассказал, что делегация вернулась в зал после того, как начали выступать другие участники встречи.

Ранее сообщалось, что представители пяти стран, включая Японию и США, покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ.

