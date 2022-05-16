СМИ: Семь стран создадут закрытую для России и Китая систему обмена данными
Ряд стран, среди которых США, Япония и Канада, намерены разработать коллективную систему обмена данными, закрытую для России и Китая. Об этом пишет газета Nikkei.
По данным японского издания, в число стран-разработчиков также войдут Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур. Государства планируют обмениваться в том числе персональной информацией. Предполагается, новая система подменит соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Как отмечает Nikkei, система передачи больших массивов данных будет сопоставима с соответствующим механизмом Евросоюза, и с ее помощью планируют расширять сети электронной торговли, внедрять региональные структуры контроля за беспилотным транспортом.
Работающие над нововведением страны договорились впоследствии пригласить в систему Бразилию и Великобританию, отмечает телеканал «360».
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