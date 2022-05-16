СМИ: Семь стран создадут закрытую для России и Китая систему обмена данными

По данным японского издания, в число стран-разработчиков также войдут Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур. Государства планируют обмениваться в том числе персональной информацией. Предполагается, новая система подменит соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как отмечает Nikkei, система передачи больших массивов данных будет сопоставима с соответствующим механизмом Евросоюза, и с ее помощью планируют расширять сети электронной торговли, внедрять региональные структуры контроля за беспилотным транспортом.

Работающие над нововведением страны договорились впоследствии пригласить в систему Бразилию и Великобританию, отмечает телеканал «360».

