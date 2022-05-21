Представители пяти стран покинули форуме АТЭС в знак протеста против российской спецоперации
Делегаты пяти стран, включая Японию и США, в знак протеста против спецоперации России на Украине покинули зал, где проходила встреча министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС).
«Министры из Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии вышли из зала, когда Максим Решетников, министр экономического развития России, начал выступать во время утреннего заседания», — сообщает японское агентство Kyodo.
Министры 21 страны АТЭС встретились в Бангкоке на очное заседание впервые за три года из-за действовавших CJVID-ограничений, пишет Газета.ru.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) объединяет 21 страну Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Австралия, Индонезия, Япония, Бруней, Канада, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Китай, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, США, Тайвань, Россия, Вьетнам.
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