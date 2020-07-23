Дегтярёв заявил, что протесты «качают» иностранцы
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв высказал мнение, что первые митинги хабаровчан в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала были проявлением «праведного гнева», а вот за дальнейшими массовыми протестными акциями стоят внешние силы.
«У нас есть все оперативные данные, что они подогреваются. Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств. Они увидели лёгкую возможность заработать политические очки. Они качают, да, но мы будем с этим разбираться», - сообщил Дегтярёв в беседе с Владимиром Соловьёвым. Телеведущий выложил запись в «Инстаграме».
В первый же день работы Дегтярёва в регионе на центральную площадь Хабаровска вышли местные жители, недовольные его назначением. Несанкционированные акции в городе продолжаются 13-й день.
Сегодня Дегтярёв сказал, что не намерен выходить «к кричащим под окнами», потому что для него это некорректный формат общения.
Ранее мэр Хабаровска Сергея Кравчук заявил, что некоторые участники протестов выходят на митинги за деньги. После этого к лозунгам митингующих добавилось требование отставки главы города.
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