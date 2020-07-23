Дегтярёв отказался выходить к «кричащим под окнами»
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не собирается выходить к митингующим. По его словам, руководству региона есть чем заняться вместо того, чтобы общаться с теми, «кто кричат под окнами», передаёт «Интерфакс».
По словам Дегтярёва, он и так выходит и общается с людьми но в корректных форматах. Требование, по его выражению, «группы товарищей» выйти к ним Дегтярёв назвал неуважением митингующих к нему, президенту и самим себе.
Дегтярёв был назначен врио главы региона по указу президента РФ Владимира Путина вместо Сергея Фургала, которого 10 июля суд арестовал по подозрению в организации давних заказных убийств предпринимателей. В первый день работы Дегтярёва в Хабаровске на центральную площадь вышли жители города, недовольные его назначением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru