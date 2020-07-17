Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности

Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги. С таким заявлением выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, пишет Ura.ru.

По его наблюдениям, в последнее время на этих акциях появляются они и те же люди, которые выкрикивают одинаковые лозунги и «ведут себя неадекватно». Кто именно финансирует активистов, Кравчук пояснять не стал.

Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», градоначальник выступил против силового разгона участников акций. Вместе с тем он напомнил, что массовые скопления людей провоцируют вспышки коронавируса.