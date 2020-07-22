Дегтярёв ответил протестующим в Хабаровске: «Не уйду!»
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на фоне протестов против его назначения заявил, что не намерен покидать свой пост.
«Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя», - сказал он на видео, которое записал, прогуливаясь по городу. По его словам, он намерен поработать в качестве врио отведённый ему срок, «а 2021 год покажет».
Накануне на центральной площади Хабаровска прошёл несанкционированный митинг, участники которого то призывали Дегтярёва выйти для разговора, то требовали покинуть Хабаровский край.
Новый глава региона заявил, что кричать под его окнами «Дегтярёв, выходи!» некультурно. Он пообещал, что обязательно выйдет, и отметил, что ходит по городу пешком, общаясь с горожанами.
Дегтярёв также рассказал, что пока не стал отказываться от предложенной ему охраны.
«Есть некоторые ребята, которые недовольны моим приездом сюда, и это не рядовые граждане, а те, кто не согласны с тем, что мы будем здесь делать. А именно: удалять финансово-промышленные группы от власти, и некоторых чиновников, которые не справляются, выгонять», - сказал он в Instagram-эфире.
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