«Миша, уходи!»: В Хабаровске начался новый митинг после назначения Дегтярёва
Жители Хабаровска во вторник вечером вышли на новый несанкционированный митинг – на этот раз не только в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, но и против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».
По его данным, собравшиеся на центральной площади города кричат «Миша, уходи!» и «Мишаню в баню!», «Дегтярёв, улетай!».
Сам Дегтярёв утверждает, что его встретили «приветливо». «Пока сужу об этом по тем очень коротким репликам, улыбкам, которые удалось заметить», - сказал он KR.Ru.
Как передаёт РИА Новости, Дегтярёв сказал журналистам, что слышал через окно призывы выйти. Он пообещал выйти к хабаровчанам «и не раз», но пока, по его мнению, не время.
Дегтярёв получил назначение врио губернатора Хабаровского края 20 июля на фоне массовых акций в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала, которые не прекращаются больше недели.
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