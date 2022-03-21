Дегтярев обнародовал «пророчество» Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал в своем Telegram-канале очередное «пророчество» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором политик утверждает о желании НАТО завладеть Крымом.
Глава региона привел цитату из своей книги «Пророк в своем Отечестве», куда вошли «сбывшиеся высказывания» Жириновского с 1989 до 2015 года, пишет РИА ФАН.
«НАТО не нужна Украина, — говорил он (Жириновский - НСН) в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской "элите", среди которой были нынешние заправилы хунты [глава неонацистской партии ВО "Свобода" Олег] Тягнибок и [экс-президент Украины Петр] Порошенко, — ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут», — процитировал Дегтярев лидера ЛДПР.
Жириновский заявлял, что Североатлантический альянс уничтожит Украину и Польшу, пишет Ura.ru. Политик объяснял это расположением стран «между Брюсселем и Пекином».
Ранее Дегтярев опубликовал «пророчества» Жириновского о том, что Украина прекратит свое существование, а США «пришло время сходить с Олимпа».
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