Песков объяснил, почему сократилось число участников саммита «Россия — Африка»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число участников саммита «Россия — Африка» сократилось в основном из-за графика некоторых лидеров, сообщает РИА Новости.
В 2023 году в Санкт-Петербург приехали лидеры 17 из 54 африканских стран. По словам Пескова, это произошло также из-за давления Запада.
«Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств... в попытке оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятстовать их активному участию в форуме», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям форума «Россия — Африка» заявил, что Россия намерена помогать странам Африки укреплять суверенитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru