В 2023 году в Санкт-Петербург приехали лидеры 17 из 54 африканских стран. По словам Пескова, это произошло также из-за давления Запада.

«Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств... в попытке оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятстовать их активному участию в форуме», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям форума «Россия — Африка» заявил, что Россия намерена помогать странам Африки укреплять суверенитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

