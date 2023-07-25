МИД РФ: Россия пригласила на саммит лидеров всех стран Африки
Россия пригласила на саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Россия с пониманием отнесется к тому, если кто-то из них не сможет приехать. При этом, по словам Озерова, большинство африканских государств будет участвовать.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты оказывают давление на страны Африки, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить лидеров стран от посещения саммита в Санкт-Петербурге. Отмечается, что США давят на страны после решения России завершить зерновую сделку, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru