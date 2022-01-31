«Не забывайте про НАТО!»: Познер поддержал антивоенный манифест с важной оговоркой
Журналисты Владимир Познер и Максим Шевченко считают, что России не нужна война с Украиной, но противостоять Западу по-прежнему придется.
Сейчас в России следует поддерживать антивоенные заявления, но при этом нельзя забывать, что прямая военная угроза для страны всё же есть. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил журналист, телеведущий Владимир Познер.
Ранее музыкант Андрей Макаревич, телеведущая Татьяна Лазарева, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, философ Игорь Чубайс и другие представители российской интеллигенции подписали обращение, в котором выступили против войны с Украиной и Западом.
Они заявили, что «граждан России никто не спрашивает, а на гостелевидении представлена только одна точка зрения - сторонников войны». Подписавшиеся считают, что «России никто не угрожает и на нее никто не нападает». По их мнению, «война не только не соответствует интересам нашей страны, но и несет в себе угрозу самому ее существованию». Познер заявил, что «в основном согласен с такими тезисами».
«Хотя у меня есть определенное отличие. Я разделяю точку зрения о том, что появление сил НАТО на границе Украины с Россией представляет для нашей страны угрозу. Именно против этого и возражает российское руководство. Я думаю, что об этом забывать не надо. Но в целом, я согласен с тем, что сейчас следует поддерживать антивоенные заявления», - отметил он.
Политик и журналист Максим Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал посыл Владимира Познера.
«Я против войны с Украиной. Но я считаю, что конфликт с Западом принципиален. Его раскручивает не Россия. Я считаю, что расширение НАТО на восток – это захват экономически и геополитически значимой территории. Это экспансия, и Украина тут совсем ни при чем. Поэтому я против войны с Украиной, но считаю, что конфронтация с Западом – это объективная реальность», - заключил политик.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если начало войны зависит от России, то её не будет: Москва войны не хочет.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что силовое решение конфликта вокруг Украины маловероятно, а в реальности это лишь передел сфер влияния между Россией и США.
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