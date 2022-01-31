«Не забывайте про НАТО!»: Познер поддержал антивоенный манифест с важной оговоркой

Сейчас в России следует поддерживать антивоенные заявления, но при этом нельзя забывать, что прямая военная угроза для страны всё же есть. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил журналист, телеведущий Владимир Познер.

Ранее музыкант Андрей Макаревич, телеведущая Татьяна Лазарева, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, философ Игорь Чубайс и другие представители российской интеллигенции подписали обращение, в котором выступили против войны с Украиной и Западом.