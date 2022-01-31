Политики, деятели науки и искусства призвали не допустить войны России с Украиной
Российские политики, ученые, общественники, деятели культуры выступили с открытым письмом с требованием не допустить войны России с Украиной и странами Запада. Обращение опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Как отмечается в письме, напряжение в связи с возможным конфликтом нарастает: российская сторона интенсивно вербует наемников и перебрасывает на Донбасс топливо и военную технику, Украина наращивает количество вооружения, НАТО размещает дополнительные силы в Восточной Европе. При этом россияне «фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия» страны, общественная дискуссия отсутствует, телевидение представляет лишь точку зрения сторонников войны.
«Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии войны, которая сформировалась внутри власти. Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Война не только не соответствует интересам России, но и несет угрозу самому ее существованию», — говорится в открытом письме.
Подписанты отмечают, что выступают в защиту мира и благополучия для всех российских граждан, пишет Ura.ru. Как подчеркнули авторы заявления, они сделают все возможное, «чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну».
Свои подписи под обращением поставили политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский, Андрей Нечаев, Леонид Гозман, правозащитники Лев Пономарев (признан в РФ иноагентом) и Светлана Ганнушкина, член-корреспондент РАН Николай Розанов, академик РАН Ефим Хазанов, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, режиссер Гарри Бардин, поэт Вероника Долина, писатель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) и другие.
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