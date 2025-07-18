Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный процесс
Выполнение российско-украинских договорённостей, достигнутых по итогам второй встречи в Стамбуле, продолжается. Об этом в своём Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустему Умерову было поручено активизировать переговорный процесс.
«Нужно активизировать переговорный трек... Требуется больше динамиким, — заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что новых российско-украинских переговоров не будет до тех пор, пока не завершатся те обмены, договорённости о которых были достигнуты раньше, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru