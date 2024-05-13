Дания поставит на Украину первые F-16 в течение месяца
Дания передаст первые истребители F-16 производства США Украине в течение месяца. Об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен, сообщил в соцсети Х корреспондент газеты Die Zeit Йорг Лау.
Напомним, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун на слушаниях в Палате представителей заявил, что западные страны передадут Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений.
По его словам, Запад также займется подготовкой украинских летчиков и обслуживающего персонала.
Дания пообещала в августе 2023 года, что отправит на Украину 19 истребителей F-16. В свою очередь Нидерланды заявили о намерении передать Киеву 42 F-16.
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