Пентагон: Запад поставит Украине все вооружения к истребителям F-16

Западные страны передадут Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун на слушаниях в Палате представителей.

Столтенберг: Истребители F-16 усилят ПВО Украины

«Речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать идущие в комплекте системы вооружений», - цитирует американского генерала агентство ТАСС.

В августе 2023 года Нидерланды пообещали передать Украине 42 самолета F-16. В Дании заявили, что предоставят 19 машин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что F-16 не смогут кардинально повлиять на ход конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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