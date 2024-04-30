Пентагон: Запад поставит Украине все вооружения к истребителям F-16

«Речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать идущие в комплекте системы вооружений», - цитирует американского генерала агентство ТАСС.

В августе 2023 года Нидерланды пообещали передать Украине 42 самолета F-16. В Дании заявили, что предоставят 19 машин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что F-16 не смогут кардинально повлиять на ход конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

