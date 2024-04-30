Пентагон: Запад поставит Украине все вооружения к истребителям F-16
Западные страны передадут Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун на слушаниях в Палате представителей.
«Речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать идущие в комплекте системы вооружений», - цитирует американского генерала агентство ТАСС.
В августе 2023 года Нидерланды пообещали передать Украине 42 самолета F-16. В Дании заявили, что предоставят 19 машин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что F-16 не смогут кардинально повлиять на ход конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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