Дамаск отказался от переговоров с курдами

10 октября 201923:36

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск отказывается вести переговоры с курдскими силами. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам замминистра, курды предали страну, став «заложниками иностранных сил», в частности США, и позволили Турции нарушить суверенитет Сирии.

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До начала турецкой операции на севере Сирии сообщалось, что курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции. В среду турецкий лидер Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Источник мира» на территории Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.

Эксперты рассказали НСН о позиции России и США в противостоянии Турции и сирийских курдов.

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