Дамаск отказался от переговоров с курдами
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск отказывается вести переговоры с курдскими силами. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам замминистра, курды предали страну, став «заложниками иностранных сил», в частности США, и позволили Турции нарушить суверенитет Сирии.
До начала турецкой операции на севере Сирии сообщалось, что курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции. В среду турецкий лидер Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Источник мира» на территории Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.
Эксперты рассказали НСН о позиции России и США в противостоянии Турции и сирийских курдов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Администрация США изучает роль России в сохранении власти Мадуро
- Актриса Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни
- Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом на борту
- СПЧ: Мигранты спасут Россию от дефицита медсестёр
- На Кубе избрали президента