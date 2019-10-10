Дамаск отказался от переговоров с курдами

До начала турецкой операции на севере Сирии сообщалось, что курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции. В среду турецкий лидер Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Источник мира» на территории Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.

Эксперты рассказали НСН о позиции России и США в противостоянии Турции и сирийских курдов.

