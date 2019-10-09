Евросоюз: Турецкая операция в Сирии ставит под угрозу ликвидацию ИГ

Евросоюз призвал Турцию прекратить одностороннюю операцию на северо-востоке Сирии, отметив, в частности, что это ставит под угрозу процесс по ликвидации ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.