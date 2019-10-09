Евросоюз: Турецкая операция в Сирии ставит под угрозу ликвидацию ИГ
Евросоюз призвал Турцию прекратить одностороннюю операцию на северо-востоке Сирии, отметив, в частности, что это ставит под угрозу процесс по ликвидации ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
«Односторонние действия Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый глобальной коалицией по разгрому ИГ, членом которой является Турция», - цитирует текст заявления агентство.
Кроме того, в ЕС отметили, что в результате операции будет подорвана стабильность в регионе и повысится угроза для мирных жителей. Ранее НСН сообщала, что с начала операции пострадали около 20 мирных граждан.
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