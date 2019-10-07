Сирийские курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции

7 октября 201921:38

Советник в администрации Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд заявил, что России и Дамаску нужно взять ответственность за защиту территории сирийских курдов от нападения Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Джакурда, нападение Турции ставит под угрозу и российские интересы. Кроме того, он подчеркнул важность роли России в диалоге курдов с Дамаском.

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил о готовящейся операции в северной части Сирии с целью очистки этой территории от сил самообороны сирийских курдов для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет действия, выходящие за рамки дозволенного.


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