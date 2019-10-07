Сирийские курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции

По словам Джакурда, нападение Турции ставит под угрозу и российские интересы. Кроме того, он подчеркнул важность роли России в диалоге курдов с Дамаском.

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил о готовящейся операции в северной части Сирии с целью очистки этой территории от сил самообороны сирийских курдов для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет действия, выходящие за рамки дозволенного.



