Турки против сирийских курдов. На чьей стороне Россия и США?

Президент США Дональд Трамп назвал военную операцию Турции на севере Сирии «плохой идеей». Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении Трампа. В нем отмечается, что Вашингтон не одобряет вторжения. Президент Соединенных Штатов также сообщил, что американских военных в зоне проведения турецкой операции нет. Трамп пообещал не оставить своих курдских союзников в Сирии. Он отметил, что Вашингтон снабжает их деньгами и оружием.

Операция против курдов «Родник мира» началась в среду, 9 октября. Анкара нанесла удары по северу Сирии. Войска арабской республики ответили на это шестью ракетами в сторону Турции. Сирийские курды также подожгли нефтяные скважины на севере страны.

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад заявил НСН, что курды заранее покинули зону проведения операции после договорённости президента США Дональда Трампа с турецкий президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Курды отвели вооружения из зоны [вторжения] Турции. Мы освободили эту зону, в которую они собираются вторгаться по договору с США, на пять миль. США не отказалось от поддержки. Но Турция поставила их перед выбором «или мы, или сирийские курды». А Трамп согласился как раз на вывод войск с этой зоны. Но эти войска никуда не делись. Они находятся там очень близко. В случае если Турция выйдет за границы, обозначенные договорённостями, то американцы сразу подключатся. И мы дадим туркам жару! А Трамп обещал разорить экономику Турции, если они нарушат договорённости. Сдаваться мы не собираемся», — подчеркнул представитель курдов.

7 октября СМИ сообщили, что Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры, по итогам которым США уведомили об отказе участвовать в операции Турции и выводе своих войск с территории, где проводится зачистка.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН рассказал о российской позиции в этом сложном противостоянии.

«Это бесконечный процесс, он будет продолжаться год, два, три, десять, пятнадцать лет. К этому давно пора привыкнуть. Мы не знаем, как будут развиваться события, какой удар нанесут турки, чем это закончится, какое будет сопротивление курдов. Что касается российского посредничества, вряд ли оно будет эффективным, России приходится выбирать между курдами плюс Асад и турками с Эрдоганом. Без Башара Асада российское присутствие на Ближнем Востоке очень проблематично, поэтому она во что бы то ни стало будет поддерживать Асада. Она также будет поддерживать турок, с которыми сейчас очень неплохие отношения, идут поставки оружия, и так далее и так далее. Выбор очень непростой. Россия, конечно же, будет делать мину миротворца, но как это будет происходить технически, неизвестно. Россия выступает против этого удара по курдам, но что она может сделать?», — заявил он.

Ранее в МИД Сирии осудили планы турецкой стороны начать военную операцию против курдских организаций на северо-востоке САР. Как заявили в Кремле, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Эрдоганом. Путин призвал турецких партнеров «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса».



