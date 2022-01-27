Путин не примет участия в Мюнхенской конференции в 2022 году

Президент Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

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В этом году мероприятие впервые с 2020 года должно пройти в очном формате. Конференция запланирована на 18-20 февраля, пишет РИА ФАН.

На вопрос, есть ли в графике Путина участие в этой встрече, представитель Кремля ответил отрицательно, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКонференцияМюнхенВладимир Путин
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