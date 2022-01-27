Путин не примет участия в Мюнхенской конференции в 2022 году
27 января 202208:36
Президент Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru