Лукашенко пообещал уйти с поста президента «даже очень скоро»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» в республике может появиться другой президент.
По словам белорусского лидера, он не представляет, как можно уйти на пенсию или заниматься каким-то другим делом, однако это не значит, что он «вцепился и посиневшими пальцами будет держаться за это кресло». Лукашенко подчеркнул, что после него «даже очень скоро» придут люди. Вместе с тем он попросил журналистов «не париться» по вопросу сроков. Так в ходе встречи с журналистами и общественностью президент ответил на вопрос, кто станет президентом Белоруссии после него.
По словам Лукашенко, сейчас в стране есть порядка 10-15 человек, которые «могут вырасти в президенты», передает RT. Он также отметил, что все эти люди на виду и все они «чем-то похожи» на него. Лукашенко добавил, что у оппозиции в стране перспектив нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru