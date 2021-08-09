Лукашенко пообещал уйти с поста президента «даже очень скоро»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» в республике может появиться другой президент.

По словам белорусского лидера, он не представляет, как можно уйти на пенсию или заниматься каким-то другим делом, однако это не значит, что он «вцепился и посиневшими пальцами будет держаться за это кресло». Лукашенко подчеркнул, что после него «даже очень скоро» придут люди. Вместе с тем он попросил журналистов «не париться» по вопросу сроков. Так в ходе встречи с журналистами и общественностью президент ответил на вопрос, кто станет президентом Белоруссии после него.