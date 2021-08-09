Лукашенко пообещал уйти с поста президента «даже очень скоро»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» в республике может появиться другой президент.

По словам белорусского лидера, он не представляет, как можно уйти на пенсию или заниматься каким-то другим делом, однако это не значит, что он «вцепился и посиневшими пальцами будет держаться за это кресло». Лукашенко подчеркнул, что после него «даже очень скоро» придут люди. Вместе с тем он попросил журналистов «не париться» по вопросу сроков. Так в ходе встречи с журналистами и общественностью президент ответил на вопрос, кто станет президентом Белоруссии после него.

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По словам Лукашенко, сейчас в стране есть порядка 10-15 человек, которые «могут вырасти в президенты», передает RT. Он также отметил, что все эти люди на виду и все они «чем-то похожи» на него. Лукашенко добавил, что у оппозиции в стране перспектив нет.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия
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