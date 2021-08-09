Лукашенко назвал условие признания Крыма российским
Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда свою продукцию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом», организованного ровно через год после президентских выборов.
Ранее белорусский политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской общественной палаты Николай Сергеев в беседе с РИА ФАН заявил, что Минск не признает Крым из-за боязни окончательно разорвать отношения с Западом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил женщину под Тулой
- Внучка Лукашенко блестяще сдала экзамены в МГУ
- Юрий Грымов стал заслуженным артистом России
- Климатологи оценили потепление в Москве по сравнению с 1950 годом
- Белорусская бегунья Тимановская выставила на продажу серебро Европейских игр
- Зюганов просит ВС РФ восстановить Грудинина в списке КПРФ на выборах в Госдуму
- После взрыва на НЛМК приостановлена работа одного из цехов
- Лукашенко назвал условие признания Крыма российским
- Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в России
- Свердловский детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дней наоборот»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru