Лукашенко назвал условие признания Крыма российским

Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда свою продукцию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом», организованного ровно через год после президентских выборов.

Тихановская исключила новые акции протеста в Белоруссии

Ранее белорусский политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской общественной палаты Николай Сергеев в беседе с РИА ФАН заявил, что Минск не признает Крым из-за боязни окончательно разорвать отношения с Западом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:КрымАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры