«Чью волю исполняет?»: Слова Пашиняна об ОДКБ ставят под угрозу безопасность Армении
ОДКБ - ключевой элемент безопасности Армении, поэтому выход страны из организации является "хрустальной мечтой" Турции и Азербайджана, заявил НСН Арман Абовян.
Заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о возможном разрыве отношений с ОДКБ создает колоссальную угрозу безопасности для страны, оно выгодно для Запада, Турции и Азербайджана. Об этом в беседе с НСН заявил экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.
Пашинян заявил, что его страна близка к «точке невозврата» в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван заморозил участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики, сообщил «Интерфакс». Абовян отметил, что сложно комментировать такие высказывания Пашиняна, так как он транслирует, скорее, западный нарратив.
«Заявление Пашиняна - это не совсем его заявление, это, скорее всего, та западная установка, которую нынешние армянские власти исполняют. Очень сложно комментировать политологический бред, когда один из ключевых элементов архитектуры безопасности Армении объявляется некой угрозой. Если бы это говорили где-нибудь там, на кухне, это еще можно было бы воспринять с юмором. Но когда эта установка озвучивается со стороны главы государства, то тогда приходится на самом деле напрягаться, потому что замораживание на данном этапе отношений с ОДКБ полностью соответствует интересам стран, которые являются экзистенциальной угрозой для Армении. В данном случае это Турция и Азербайджан. Нужно просто задаться вопросом, чью волю исполняет Пашинян? И тогда уже все встает на свои места. Выход из ОДКБ, вернее выход из евразийской оборонной структуры был, есть и остается хрустальной мечтой того же западного вектора, который сегодня доминирует в Армении. Я затрудняюсь оценить уровень рисков, которые генерируются такими заявлениями со стороны человека, призванного эти риски нивелировать», - пояснил он.
Абовян подчеркнул, что у любой страны есть гаранты безопасности, будь то отдельные страны или некие структуры.
«Напомню заявление о том, что Армения должна сделать так, чтобы у нее не было гарантов безопасности. У всех стран есть определенные структуры, которые гарантируют безопасность, даже у хваленных США, европейских стран. Или можем взять пример России, которая является гарантом безопасности Белоруссии, и, соответственно, Белоруссия тоже по своей части берет определенный гарантийный функционал. Нынешняя политика властей Армении ведет страну к поэтапному генерированию рисков самого существования Армении как этнополитической единицы. Потому что гарантией сохранения власти нынешней правящей партии в Армении является покорное исполнение всех «хотелок» Турции, Азербайджана и сборного Запада, с которыми Турция и Азербайджан работают в паре», - подытожил он.
Ранее руководитель Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян заявил НСН, что у Азербайджана нет мотивации подписывать мирное соглашение с Арменией, так как тогда этот документ свяжет им руки, и они не смогут применить военную силу, когда того захотят.
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