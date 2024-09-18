«Чью волю исполняет?»: Слова Пашиняна об ОДКБ ставят под угрозу безопасность Армении

Заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о возможном разрыве отношений с ОДКБ создает колоссальную угрозу безопасности для страны, оно выгодно для Запада, Турции и Азербайджана. Об этом в беседе с НСН заявил экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.

Пашинян заявил, что его страна близка к «точке невозврата» в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван заморозил участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики, сообщил «Интерфакс». Абовян отметил, что сложно комментировать такие высказывания Пашиняна, так как он транслирует, скорее, западный нарратив.