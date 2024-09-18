Пашинян примет участие в саммите БРИКС
18 сентября 202411:23
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил сам политик, передает РИА Новости.
«Я получил приглашение от президента РФ участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение», — заявил Пашинян.
При этом, по словам премьера Армении, у республики нет повестки интегрирования с БРИКС.
Ранее стало известно, что в саммите БРИКС поучаствуют президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также лидер Ирана Масуд Пезешкиан, пишет Ura.ru. Встреча объединения в Казани запланирована на 22-24 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru