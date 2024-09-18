Пашинян примет участие в саммите БРИКС

«Я получил приглашение от президента РФ участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение», — заявил Пашинян.

При этом, по словам премьера Армении, у республики нет повестки интегрирования с БРИКС.

Ранее стало известно, что в саммите БРИКС поучаствуют президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также лидер Ирана Масуд Пезешкиан, пишет Ura.ru. Встреча объединения в Казани запланирована на 22-24 октября.

