«Свяжет руки!»: В Ереване не увидели у Баку «мотивации» подписывать мирный договор

У Азербайджана нет мотивации подписывать мирное соглашение, так как тогда этот документ свяжет им руки, и они не смогут применить военную силу, когда того захотят. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян.

Армения предлагает Азербайджану подписать мирное соглашение, которое включает 16 статей, заявил премьер-министр страны Никола Пашинян. Он уточнил, что два государства согласовали 80% текста мирного договора, поэтому Ереван предлагает подписать его и установить дипломатические отношения. Меликян отметил, что Армения открыта на встречу мирному соглашению и не концентрируется на существующих препятствиях, тогда как Баку ищет способы затормозить процесс.