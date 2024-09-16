«Свяжет руки!»: В Ереване не увидели у Баку «мотивации» подписывать мирный договор
Джонни Меликян заявил НСН, что в Баку не хотят подписывать базисный документ на основе уже согласованных пунктов, а политолог Александр Искандарян назвал требования Азербайджана к Армении в беседе с НСН сложно выполнимыми.
У Азербайджана нет мотивации подписывать мирное соглашение, так как тогда этот документ свяжет им руки, и они не смогут применить военную силу, когда того захотят. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян.
Армения предлагает Азербайджану подписать мирное соглашение, которое включает 16 статей, заявил премьер-министр страны Никола Пашинян. Он уточнил, что два государства согласовали 80% текста мирного договора, поэтому Ереван предлагает подписать его и установить дипломатические отношения. Меликян отметил, что Армения открыта на встречу мирному соглашению и не концентрируется на существующих препятствиях, тогда как Баку ищет способы затормозить процесс.
«На данный момент, если не ошибаюсь, стороны успели согласовать 13 пунктов. Но Ереван говорит о том, что можно те пункты, которые были в драфтовой версии документа, по которым нет окончательного согласования, оставить в стороне и подписать некий рамочный документ, включая вопрос признания границ друг друга на основе Алма-Атинской декларации. Баку пытается настаивать на том, что нужно согласовать все и подписать общий документ. Армения хочет зафиксировать то, где есть согласие и дальше идти по нормализации отношений. Но Баку на это не идет и выдвигает предусловия, делается отсылка к Конституции и другим актам Республики Армения, в которых есть требования против территориальной целостности Азербайджана. Ереван, несмотря на то, что в Конституции Азербайджана и в других документах есть четкие территориальные претензии к Армении, не считает это предусловием. Ереван хочет зафиксировать Алма-Атинскую декларацию как базис, чтобы на основе этой договоренности идти дальше», - рассказал он.
Однако по мнению Меликяна, в Баку только специально тянут время.
«Ереван на днях отправил десятую версию своего драфта в Баку, но оттуда мы уже слышим не очень довольные заявления, и предусловия сохраняются. Это мне дает повод думать, что Баку тянет время, там нет мотивации на подписание какого-либо документа, который собьет уровень эскалации в регионе. Потому что любой политический документ, где будут и фиксация границ, и обязательства по неприменению силы, он будет уже ограничивать и связывать руки той стороне, которая захочет в определенный момент воспользоваться ситуацией. Ереван в этом контексте выступает с позитивной нотой, за скорейший мир в регионе, а в Баку с этим не спешат», - подытожил собеседник НСН.
Армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян, в свою очередь, считает маловероятным подписание этого договора в ближайшее время.
«Я не думаю о том, что всерьез можно говорить о подписании договора в ближайшую и среднесрочную перспективу. Тот разговор, который идет, он идет о том, что 13 из 17 пунктов согласованы. Насколько они согласованы - это вопрос. Три-четыре пункта, которые остаются, они тоже согласованы, но частично. Судя по тем требованиям, которые публично оглашает Азербайджан, например, изменение армянской конституции, - это вообще не очень серьезно. Это возможно только путем референдума. Ну и так далее. Я не думаю, что есть сколько-нибудь быстрая перспектива подписать этот договор», - заявил он.
Ранее Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте страны заявил, что одобрение Конституционным судом и ратификация парламентом мирного договора с Азербайджаном означают отсутствие территориальных претензий к Баку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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