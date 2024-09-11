Пашинян: Мирный договор снимет территориальные претензии к Азербайджану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте страны заявил, что одобрение Конституционным судом и ратификация парламентом мирного договора с Азербайджаном означают отсутствие территориальных претензий к Баку.

По его словам, если Конституционный суд подтвердит соответствие договора основному закону, документ будет направлен в парламент для ратификации, что придаст ему высшую юридическую силу.

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Пашинян также подчеркнул, что Азербайджан настаивает на внесении поправок в Конституцию Армении, ссылаясь на положения, которые, по мнению Баку, призывают к объединению Карабаха с Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указывал, что мир возможен только при внесении этих изменений.

Пашинян отметил, что международные договоры, ратифицированные Арменией, будут иметь приоритет над внутренними законами, если их положения не противоречат Конституции. Армянский премьер добавил, что конституция Азербайджана также содержит территориальные претензии к Армении, но Ереван этот вопрос не поднимает, так как процедура ратификации будет зеркальной для обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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