Пашинян: Мирный договор снимет территориальные претензии к Азербайджану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте страны заявил, что одобрение Конституционным судом и ратификация парламентом мирного договора с Азербайджаном означают отсутствие территориальных претензий к Баку.

По его словам, если Конституционный суд подтвердит соответствие договора основному закону, документ будет направлен в парламент для ратификации, что придаст ему высшую юридическую силу.