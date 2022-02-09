«Что-то с головой»: Экс-глава протокола Кремля осудил высказывания Байдена о Путине и Шольце

Экс-глава службы протокола первых лиц государства Владимир Шевченко заявил НСН, что Борис Ельцин никогда не позволял себе вольностей в сторону глав государств. 

Публичные оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в сторону глав других государств свидетельствуют о том, что у него не все в порядке с головой, российские лидеры никогда не позволяли себе такого, заявил экс-глава службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Женщины дерутся»: Мухин о конфликте Трампа и Байдена

Президент США Джо Байден во время частных встреч в шутливой форме высказывался о лидерах стран, участвующих в разрешении украинского кризиса. В частности, Путина Байден описал как «парня с ядерным оружием и без друзей». О канцлере Германии Олафе Шольце он сказал, что это «не Ангела Меркель». Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению Байдена, «хочет быть Шарлем де Голлем». Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Байден назвал слишком вспыльчивым для политика такого уровня, передает NBC.

«Он в принципе давно находится на дипломатической работе. Он чудит. Я не знаю, что у него с головой. Я не понимаю, когда глава государства начинает что-то сравнивать, кого-то начинает по плечу бить и обзывать. Это просто его культура, больше ничего», - сказал Шевченко.
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Шольца

По его словам, российские лидеры всегда соблюдали культуру общения и не позволяли себе подобных высказываний в сторону глав других государств.

«Может быть и называли, но не для того, чтобы это попадало в прессу. Между собой, возможно, шутили, но не более. Российские лидеры не позволяли такого. Культура общения была другая, а сейчас ее просто не существует. Борис Ельцин был в этом отношении очень дипломатичный, никогда не позволял себе никаких вольностей в этом отношении», - резюмировал Шевченко.

В марте 2021 года Байден в интервью телеканалу ABC News ответил положительно на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. Позже Путин прокомментировал высказывание Байдена и заявил, что желает ему здоровья. Российский лидер уточнил, что говорит это «без иронии и без шуток».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КритикаВладимир ПутинДжо БайденСШАРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры