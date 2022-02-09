«Что-то с головой»: Экс-глава протокола Кремля осудил высказывания Байдена о Путине и Шольце

По его словам, российские лидеры всегда соблюдали культуру общения и не позволяли себе подобных высказываний в сторону глав других государств.

«Может быть и называли, но не для того, чтобы это попадало в прессу. Между собой, возможно, шутили, но не более. Российские лидеры не позволяли такого. Культура общения была другая, а сейчас ее просто не существует. Борис Ельцин был в этом отношении очень дипломатичный, никогда не позволял себе никаких вольностей в этом отношении», - резюмировал Шевченко.

В марте 2021 года Байден в интервью телеканалу ABC News ответил положительно на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. Позже Путин прокомментировал высказывание Байдена и заявил, что желает ему здоровья. Российский лидер уточнил, что говорит это «без иронии и без шуток».

