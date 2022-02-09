СМИ рассказали, как Байден называет в частных беседах Путина, Макрона и Джонсона
Президент США Джо Байден в частных беседах подшучивал над своими иностранными коллегами, которые участвовали в координации ответа на ситуацию на Украине. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на источники в американской администрации.
В частности, глава Белого дома называл премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вспыльчивым, и отмечал, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц — «это не Ангела Меркель (экс-канцлер - НСН)», однако не уточнял, что имеет в виду, пишет Газета.ру.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон, по словам Байдена, «хочет быть Шарлем де Голлем» (основателем и президентом Пятой республики, лидером французского Сопротивления времен Второй мировой войны - НСН). Российского лидера Владимира Путина Байден назвал «парнем с ядерным оружием и без друзей», пишет RT.
Телекомпания отмечает, что Байден в целом доволен крепкими отношениями Соединенных Штатов и их союзниками в Европе.
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