Алексей Мухин: «Глава государства рассказал, что ранее он уже давал распоряжение определиться с планами по вооружению некоторых сотрудников спасательного ведомства огнестрельным оружием. По его словам, в случае военного конфликта они будут заниматься не только тушением пожаров и смогут в нужный момент встать на защиту страны. Ну а пока «страна-агрессор» увеличила поток газа через Украину. «Газпром» нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС), при этом мощности трубы «Ямал — Европа» остаются невостребованными», - отметил он.

