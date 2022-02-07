«Женщины дерутся»: Мухин о конфликте Трампа и Байдена
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Белоруссии решили вооружить сотрудников МЧС
В Белоруссии решили вооружить часть сотрудников МЧС. Этот вопрос обсуждается на совещании у президента республики Александра Лукашенко.
Алексей Мухин: «Глава государства рассказал, что ранее он уже давал распоряжение определиться с планами по вооружению некоторых сотрудников спасательного ведомства огнестрельным оружием. По его словам, в случае военного конфликта они будут заниматься не только тушением пожаров и смогут в нужный момент встать на защиту страны. Ну а пока «страна-агрессор» увеличила поток газа через Украину. «Газпром» нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС), при этом мощности трубы «Ямал — Европа» остаются невостребованными», - отметил он.
Трамп рассказал о "разрушительном" характере президентства Байдена
Президентство Джо Байдена разрушило США за год, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в эфире подкаста Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.
Алексей Мухин: «Дональд Трамп, видимо, продолжает борьбу. Трамп относит к "неудачам" действующего президента спешный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе с Мексикой и ситуацию с COVID-19. Что тут скажешь? Если женщины дерутся, лучше в драку не встревать», - сыронизировал политолог.
Медведев поручил подготовить план реализации народной программы ЕР
Важно не снижать активность на всех направлениях, в первую очередь на тех, от которых зависит качество жизни граждан, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией программы.
Алексей Мухин: «Остается только присоединиться к этому требованию – напоминанию, потому что это честно. Надеюсь, что контроль над имплементацией народной программы со стороны Дмитрия Анатольевича будет самым плотным», - добавил собеседник
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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