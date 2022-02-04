В Кремле назвали темы переговоров Путина и Шольца
Президент России Владимир Путин обсудит 15 февраля в Москве с канцлером Германии Олафом Шольцем вопросы предоставления юридических гарантий безопасности РФ и урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Также Путин и Шольц обсудят актуальные темы двусторонней и международной повестки дня.
Ранее член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Германию не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.
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