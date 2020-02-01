Что Помпео и Лукашенко сказали друг другу?

Ранее в госдепе США позиционировали визит Помпео в Минск в рамках его евразийского турне как возможность подчеркнуть приверженность Вашингтона «суверенной, независимой» Белоруссии. Еще одной задачей госсекретаря на встрече с Лукашенко является демонстрация стремления США к улучшению отношений с Белоруссией.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами, отмечает ТАСС.

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей [CША] рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну - что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», - отметил Лукашенко.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил намерение Белоруссии закупать нефть в обход России. Эксперт уверен, что подобного рода демарши Лукашенко, как раз, больше похожи на политический манёвр.

