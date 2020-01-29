Минский политолог: Белоруссия пока не определилась, у кого покупать нефть
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН оценил перспективность поставок нефти в Белоруссию группой «Сафмар» Михаила Гуцериева.
В феврале 2020 года структуры группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить на белорусский рынок 250 тыс. тонн нефти. За январь компания отправила в республику полмиллиона тонн «чёрного золота».
По предварительной информации, экспорт нефти в Белоруссию будет осуществляться в соответствии с заявками НПЗ.
По словам минского политолога Алексея Дзерманта, такой объем поставок незначителен для Белоруссии. Вместе с тем в беседе с НСН он объяснил, что республика пока что просто находится в поисках подходящего поставщика.
«Что касается нефти, то она, конечно, не полностью удовлетворит тот объем, который нужен Белоруссии. Сейчас идут попытки диверсифицировать поставки. Стоит задача попробовать выйти на 1/3 поставок российской нефти. Можно рассматривать это, как один из элементов этих поисков. Понятно, что 250 тысяч тонн – это не тот объем. Но из тех возможностей, которые на данный момент есть, Белоруссия выбирает эту. На российском направлении, видимо, цены устраивают больше, чем предложения других российских фирм, которые добывают и предлагают нефть. Но также идут поиски по другим направлениям. Тут вопрос, будет ли в итоге выгодна Белоруссии такая диверсификация? Еще интересный момент, что НПЗ уже модернизированы белорусские, поэтому будет возможность перерабатывать иные сорта нефти. Сейчас идет поиск вариантов, в том числе, российских», - объяснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Минск ведет переговоры о закупках нероссийской нефти, в том числе, с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у него сложились с ними «блестящие отношения», передает государственное агентство БелТА. «Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», - заметил Лукашенко. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН поставил под сомнение последнее замечание президента Белоруссии. Эксперт уверен, что подобного рода демарши Лукашенко, как раз, больше похожи на политический манёвр:
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