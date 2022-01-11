«Четвёртый звонок для Путина»: Зюганов о мятеже в Казахстане

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил НСН о смертельной угрозе для России в случае повторения последних событий в Казахстане.

Главный коммунист России Геннадий Зюганов считает события в Казахстане тревожным звонком для страны и Владимира Путина. Лидер КПРФ в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил о том, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.

«Для Путина и России это четвёртый крупный звонок. Один был в Киеве – не услышали, как нацистско-бандеровская свора под руководством ЦРУ захватила власть и сейчас насилует республику, загоняя её под знамёна НАТО. Потом была Армения и карабахский конфликт. Затем пытались сломать Лукашенко и Белоруссию… Ну и вот ещё один очень громкий звонок! У нас с Казахстаном общая граница, которая никаким образом не прикрыта! И если бы сломали Казахстан, взорвалась бы средняя и центральная Азия, то побежали бы миллионы беженцев! Как это происходит, можно посмотреть на примере Ближнего Востока, Афганистана, того же Ирака, Ливии. Чем это обернётся – Европа давно почувствовала. А для нас это смертельная угроза. Так что нам сейчас сообща надо не только думать, но вырабатывать общую линию и исправлять ситуацию», - предупредил Зюганов.

По мнению политика, прежнее руководство республики планомерно и целенаправленно подталкивало население к массовым акциям протеста.

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«За последние годы не раз разгорались народные протесты. Но руководству казалось, что «байские» замашки в управлении сохранятся. Более того, максимально унизили человека труда и людей другой национальности. Всё вместе взятое и взорвало республику! Взорвалась она, прежде всего, массовыми протестами тех, кто обнищал и тех, кто недоволен. Примазались к ним и бандиты, заслали туда всяких мерзавцев… Но, слава Богу, вовремя ОДКБ приняло решение и остановили всё это, а в противном случае развалились бы они. Так что та система олигархическая, которая строилась и которую подавали как пример, развалилась за 48 часов», - подытожил глава думской фракции КПРФ.

Отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего развития Казахстана и нормализации обстановки внутри республики, собеседник «Радиоточки НСН» дал несколько дельных, на его взгляд, советов.

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«Сейчас перед Токаевым стоит крайне сложная задача – сформировать сильную команду и дать понять, что ресурсы должны служить всем гражданам, а не баснословно обогащать олигархов, которые жуткие деньги выгоняли и продолжают выгонять «за кордон». Если воли и ума хватит, то будет стабилизироваться ситуация, если нет – снова будет чадить и взорвётся. Если Токаев прекрасно понимает, что без справедливости, без уважения к человеку труда, без дружбы с Россией его стране не выжить, то будем способствовать, чтобы такие грамотные намерения были реализованы», - пообещал Зюганов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике наследие первого лидера страны Нурсултана Назарбаева и анонсировал демократические перемены в республике. Он напомнил о появлении в стране очень богатых «даже по международным меркам» людей и предложил забирать их средства в виде взносов в социальный фонд Казахстана для помощи гражданам. Кроме того, он ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатам, членам правительства и акимам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанГеннадий Зюганов
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