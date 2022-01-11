«Четвёртый звонок для Путина»: Зюганов о мятеже в Казахстане

Главный коммунист России Геннадий Зюганов считает события в Казахстане тревожным звонком для страны и Владимира Путина. Лидер КПРФ в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил о том, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.

«Для Путина и России это четвёртый крупный звонок. Один был в Киеве – не услышали, как нацистско-бандеровская свора под руководством ЦРУ захватила власть и сейчас насилует республику, загоняя её под знамёна НАТО. Потом была Армения и карабахский конфликт. Затем пытались сломать Лукашенко и Белоруссию… Ну и вот ещё один очень громкий звонок! У нас с Казахстаном общая граница, которая никаким образом не прикрыта! И если бы сломали Казахстан, взорвалась бы средняя и центральная Азия, то побежали бы миллионы беженцев! Как это происходит, можно посмотреть на примере Ближнего Востока, Афганистана, того же Ирака, Ливии. Чем это обернётся – Европа давно почувствовала. А для нас это смертельная угроза. Так что нам сейчас сообща надо не только думать, но вырабатывать общую линию и исправлять ситуацию», - предупредил Зюганов.

По мнению политика, прежнее руководство республики планомерно и целенаправленно подталкивало население к массовым акциям протеста.