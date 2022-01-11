Шойгу: ОДКБ завершит миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

ОДКБ завершит миссию в Казахстане по решению руководства республики после полной стабилизации ситуации. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он напомнил, что 9 января 2022 года, согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, развертывание контингента было завершено на территории страны.

«По щелчку пальцев»: В России казахский сценарий сравнили с переворотами в Киргизии

По его словам, миротворцы продолжают выполнять задачи по охране важных объектов республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выводе с 13 января войск ОДКБ из государства.

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО Юлия Никитина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнула, что в присутствии миротворческого контингента в Казахстане уже нет необходимости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиротворцыОДКБКазахстанРоссияСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры