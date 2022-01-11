Шойгу: ОДКБ завершит миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

ОДКБ завершит миссию в Казахстане по решению руководства республики после полной стабилизации ситуации. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он напомнил, что 9 января 2022 года, согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, развертывание контингента было завершено на территории страны.