Шойгу: ОДКБ завершит миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки
ОДКБ завершит миссию в Казахстане по решению руководства республики после полной стабилизации ситуации. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он напомнил, что 9 января 2022 года, согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, развертывание контингента было завершено на территории страны.
По его словам, миротворцы продолжают выполнять задачи по охране важных объектов республики.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выводе с 13 января войск ОДКБ из государства.
Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО Юлия Никитина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнула, что в присутствии миротворческого контингента в Казахстане уже нет необходимости.
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